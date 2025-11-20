MATURANTI OSOKOLILI: Akcija dobrovoljnog davalaštva krvi kraljevčkih srednjoškolaca
U tradicionalnoj jesenjoj akciji prikupljanja rezervi krvi koju je tokom minule nedelje Crveni krst Kraljevo, u saradnji sa Transfuzijom krvi Kliničkog centra Kragujevac, organizovao u kraljevačkim srednjim školama, prikupljeno je čak 180 jedinica ove dragocene tečnosti!
U zajedničkim akcijama dobrovoljnog davalaštva, svojevrsni ispit humanosti ovom prilikom položilo je ukupno 250 maturanata, kao i profesora Gimnazije, Medicinske, Ekonomske, Elektrosaobraćajne, Mašinsko-tehničke, Poljoprivredne, Šumarske i Umetničke škole.
- Kraljevački punoletni srednjoškolci su još jednom pokazali veliku solidarnost i odgovornost, a mi smo posebno ponosni na podatak da se broj dobrovoljnih davalaca među mladim Kraljevčanima povećava iz godine u godinu - kaže Snežna Apostolović, sekretar Crvenog krsta Kraljevo, dodajući da je većina učesnika ove akcije po prvi put darovla krv.
Značajan doprins realizaciji ove akcije, prema njenim rečima, dali su volonteri „Kluba 25“ pri ovoj humanitarnoj organizciji koji su sproveli i edukaciju srednjoškolaca.
- Krv je neophodna svih 365 dana u godini. Zato je važna konstantnost, da krv čeka pacijenta, a ne obrnuto - naglašava Apostolovićka, podsećajući da se akcije dobrovoljnjnog davalaštva krci u prostorijama Crvenog krsta održavaju svake srede i ujedno pozvala sve ljude koji su u mogućnosti da daju krv i postanu članovi porodice humanih heroja.
Preporučujemo
OPREZ KROZ KLISURU: Česti odroni na Ibarskoj magistrali od Kraljeva do Raške
20. 11. 2025. u 16:35
SVETSKI DAN DETETA: Razdragano u Bambiju
20. 11. 2025. u 14:56
SUTRA SLAVIMO ARANĐELOVDAN: Postoji verovanje da se ne sprema žito, evo šta je istina
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
20. 11. 2025. u 22:23
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
ARNAUTOVIĆ EMOTIVAN: Pet godina imam problem sa suprugom
IZUZETNO emotivan bio je kapiten Austrije Marko Arnautović nakon velikog uspeha u kvalifikacijama za Mundijal.
20. 11. 2025. u 12:40
Komentari (0)