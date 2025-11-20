Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

Dušanka Novković

20. 11. 2025. u 10:24

PETROVAC NA MLAVI – U petak, 21. novembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi opština Petrovac na Mlavi i Kučevo ostati bez struje.

D.N.

Od 9 do 14 sati, struju neće imati deo petrovačkog Kladurova – Kladurovska ulica, Seosko Polje i Petrška. U istom terminu, sa mreže će biti isključena i Jug-Bogdanova ulica u Dubokim Brsanima kod Kučeva. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

