ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu
PETROVAC NA MLAVI – U petak, 21. novembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi opština Petrovac na Mlavi i Kučevo ostati bez struje.
Od 9 do 14 sati, struju neće imati deo petrovačkog Kladurova – Kladurovska ulica, Seosko Polje i Petrška. U istom terminu, sa mreže će biti isključena i Jug-Bogdanova ulica u Dubokim Brsanima kod Kučeva. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.
