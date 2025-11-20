Mobilna aplikacija - CRTAČ PUTNIK PREDAVAČ

Ideja je da se kroz životni i stvaralački put ukaže na višestruki značaj Ljube Ivanovića za srpsku umetnost i kulturu, a biće predstavljen i jedini crtež pod nazivom Jajce iz 1929. godine, koji se nalazi u Zbirci likovne umetnosti zrenjaninskog Muzeja.

Ljubomir Ljuba Ivanović (1882-1945) je većinu svog života proveo u rodnom Beogradu, umetničko obrazovanje stekao u Crtačkoj školi Kirila Kutlika, a potom i u Crtačkoj školi Riste i Bete Vukanović.

U Minhenu je nastavio učenje u školi Antona Ažbea, a potom na Akademiji likovnih umetnosti, a po povratku u Beograd radio je kao profesor u Umetničko-zanatskoj školi i na Akademiji likovnih umetnosti.

Do Prvog svetskog rata uporedo radi na slikama i crtežima, dok se u periodu između dva svetska rata posvećuje crtežu olovkom i ostalim grafičkim tehnikama. Izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu i bio dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.

Ljubomir Ivanović je rodonačelnik moderne škole crtanja i grafike u Srbiji i uzor mnogim mladim umetnicima u periodu između dva svetska rata.