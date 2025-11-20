Mobilna aplikacija - CRTAČ PUTNIK PREDAVAČ

Srbija

20. 11. 2025. u 08:14

POVODOM osamdesetogodišnjice od smrti slikara, grafičara, profesora i akademika Ljubomira Ljube Ivanovića, Olivera Skoko, istoričarka umetnosti održaće predavanje u utorak 25. novembra u zrenjaninskom Muzeju, pod nazivom Crtač, putnik, predavač.

Ideja je da se kroz životni i stvaralački put ukaže na višestruki značaj Ljube Ivanovića za srpsku umetnost i kulturu, a biće predstavljen i jedini crtež pod nazivom Jajce iz 1929. godine, koji se nalazi u Zbirci likovne umetnosti zrenjaninskog Muzeja. 
 
Ljubomir Ljuba Ivanović (1882-1945) je većinu svog života proveo u rodnom Beogradu, umetničko obrazovanje stekao u Crtačkoj školi Kirila Kutlika, a potom i u Crtačkoj školi Riste i Bete Vukanović. 
 
U Minhenu je nastavio učenje u školi Antona Ažbea, a potom na Akademiji likovnih umetnosti, a po povratku u Beograd radio je kao profesor u Umetničko-zanatskoj školi i na Akademiji likovnih umetnosti. 
 
Do Prvog svetskog rata uporedo radi na slikama i crtežima, dok se u periodu između dva svetska rata posvećuje crtežu olovkom i ostalim grafičkim tehnikama. Izlagao je na brojnim izložbama u zemlji i inostranstvu i bio dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti.
 
Ljubomir Ivanović je rodonačelnik moderne škole crtanja i grafike u Srbiji i uzor mnogim mladim umetnicima u periodu između dva svetska rata.
 
 

20. 11. 2025. u 16:33

Politika
Tenis
Fudbal
