KAKO TO RADE NAJBOLJI? Bački Petrovac proučava minhenski model reciklaže (FOTO)

PREDSTAVNICI opštine Bački Petrovac učestvovali su u studijskoj poseti gradu Minhenu, u okviru URBACT projekta koji okuplja predstavnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije. Tema projekta je„Waste management“ -upravljanje i separacija otpada.

Foto: Opština Bački Petrovac

Tokom posete imali su priliku da se upoznaju sa načinom na koji se u Minhenu sprovodi sistem separacije otpada, reciklaže i očuvanja životne sredine.

Posebno ih je impresioniralo reciklažno dvorište i efikasnost kojom se građani i institucije uključuju u proces pravilnog odlaganja otpada.

Foto: Opština Bački Petrovac

Minhen je grad koji svojom čistoćom, uređenjem i visokim ekološkim standardima ostavlja snažan utisak. Njihov pristup upravljanju otpadom je razvijen na svetskom nivou i predstavlja odličan primer kako se, zajedničkim trudom i odgovornošću, može očuvati zdrava i čista životna sredina.

Foto: Opština Bački Petrovac

Ova poseta bila je izuzetno inspirativna i dragocena – Minhen je grad koji zaista može i treba da bude uzor svim državama u regionu kada je reč o brizi za okolinu i smanjenju zagađenja.

