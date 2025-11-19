KAKO TO RADE NAJBOLJI? Bački Petrovac proučava minhenski model reciklaže (FOTO)
PREDSTAVNICI opštine Bački Petrovac učestvovali su u studijskoj poseti gradu Minhenu, u okviru URBACT projekta koji okuplja predstavnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije. Tema projekta je„Waste management“ -upravljanje i separacija otpada.
Tokom posete imali su priliku da se upoznaju sa načinom na koji se u Minhenu sprovodi sistem separacije otpada, reciklaže i očuvanja životne sredine.
Posebno ih je impresioniralo reciklažno dvorište i efikasnost kojom se građani i institucije uključuju u proces pravilnog odlaganja otpada.
Minhen je grad koji svojom čistoćom, uređenjem i visokim ekološkim standardima ostavlja snažan utisak. Njihov pristup upravljanju otpadom je razvijen na svetskom nivou i predstavlja odličan primer kako se, zajedničkim trudom i odgovornošću, može očuvati zdrava i čista životna sredina.
Ova poseta bila je izuzetno inspirativna i dragocena – Minhen je grad koji zaista može i treba da bude uzor svim državama u regionu kada je reč o brizi za okolinu i smanjenju zagađenja.
BONUS VIDEO - Milivojević napao Dijanu Hrku: Iznosi neproverene informacije i ne zna šta priča
Preporučujemo
UKRAJINSKI VOJNICI: Pogledajte šta Rusi rade u Pokrovsku, ne možemo da ih pratimo
RUSKI vojnici u Pokrovsku deluju kao diverzanske i izviđačke grupe i otežavaju odbranu Ukrajini time što se presvlače u civilnu odeću, izjavio je komandant 68. lovačke brigade, pod pseudonimom "Ljuti", za "Suspilne" 19. novembra.
19. 11. 2025. u 18:42
PUTIN ZAVRŠIO U BOLNICI: Proveo noć na klinici
RUSKI predsednik Vladimir Putin objavio je da je završio godišnji lekarski pregled i rezultati su dobri.
19. 11. 2025. u 20:22
TAJ MALI ŽUT BIKINI: Teniserke zapalile net fotkama sa plaže
ARINA Sabalenka i Paula Badosa su u žiži.
18. 11. 2025. u 11:34
Komentari (0)