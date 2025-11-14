DOM ZDRAVLJA NOVI SAD UVODI NOĆNO DEŽURSTVO: Lekarska ekipa prima pacijente u objektu na Novom naselju

OD ponedeljka 17. novembra Dom zdravlja Novi Sad će svakodnevno, uz redovan rad, pružati usluge iz domena primarne zdravstvene zaštite i u vremenskom periodu od 20 časova do sedam sati narednog dana.

Z. grumić

Noćno dežurstvo, kako je saopšteno iz te zdravstvene ustanove, obavljaće se u objektu Doma zdrava na Novom naselju, u Ulici Slobodana Jovanovića 9.

u timu za noćni rad biće jedan lekar opšte medicine, dve medicinske sestre i laborant a građani mogu da im se obrate u slučaju akutnog pogoršanja zdravstvenog stanja ili iznenadnog pogoršanja hroničnih bolesti.







