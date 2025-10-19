ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Požarevcu i Kučevu

POŽAREVAC – U ponedeljak, 20. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca i opštine Kučevo ostati bez struje.

D. Novković

Na području Požarevca, od 7.30 do 15 sati struju neće imati ulice Save Kovačevića i Voje Vujovića, a od 8 do 15 ulice Šeste ličke divizije, od Narodnog fronta do Vlastimira Carevca. Od 8 do 14 sati, sa mreže će biti isključen deo Živice kod Požarevca - Vuka Karadžića, Kneza Lazara, Slobodana Penezića i Lole Ribara. U periodu od 9 do 14, struju neće imati naselje Ceremošnja kod Kučeva.