GRADSKI VODOVOD U VRANJU: Dva sela bez vode zbog izmeštanja vodovodne mreže
Iz gradskog Vodovoda u Vranju, saopštili su jutros da će zbog radova na izmeštanju stare vodovodne mreže sa mosta u selu Stropsko bez vode biti potrošači pomenutog sela kao i susednog sela Dubnica.
Mole se potrošači za razumevanje i strpLjenje, ali se ne precizira do kada će radovi trajati.
Iz Vodovoda u Vranjuu preporučuje se korisnicima da po nestanku vode, a po normalizaciji vodosnabdevanja ne koriste vodu za piće i pripremu hrane sledeća dva sata, a da u tom periodu izvrše ispiranje svojih kućnih instalacija.
