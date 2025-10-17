GRADSKI VODOVOD U VRANJU: Dva sela bez vode zbog izmeštanja vodovodne mreže

Iz gradskog Vodovoda u Vranju, saopštili su jutros da će zbog radova na izmeštanju stare vodovodne mreže sa mosta u selu Stropsko bez vode biti potrošači pomenutog sela kao i susednog sela Dubnica.

Foto: J.S.

Mole se potrošači za razumevanje i strpLjenje, ali se ne precizira do kada će radovi trajati.

Iz Vodovoda u Vranjuu preporučuje se korisnicima da po nestanku vode, a po normalizaciji vodosnabdevanja ne koriste vodu za piće i pripremu hrane sledeća dva sata, a da u tom periodu izvrše ispiranje svojih kućnih instalacija.