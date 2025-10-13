PREDSTAVNICI VERIJE, KASINE I LJUTOMERA: Bratimljeni gradovi na užičkom rođendanu

Delagacija italijanskog grada Kasina, zajedno sa predstavnicima opštine Budva, boravila je u Užicu povodom Dana grada.

Grad Užice

Sporazum o saradnji sa italijanskim gradom potpisan je 1981. godine, ali je poseta usledila posle više od 30 godina.

Istim povodom, u gradu na Đetinji boravile su i delegacije bratimljenih gradova Verija iz Grčke, kao i Ljutomera iz Slovenije.