Srbija

TRKA ZA SREĆNIJE DETINJSTVO: Tradicionalna humanitarno-sportska manifestacija u Kraljevu

Goran Ćirović

09. 10. 2025. u 11:05

Na Atletskom stadionu kraj Ibra u centru Kraljeva, održana je tradicionalna humanitarna, sportsko-rekreativna manifestacija pod nazivom „Trka za srećnije detinjstvo“ u organizaciji kancelarije Crvenog krsta i uz podršku ovdšnjeg Sportskog saveza i lokalne samouprave.

ТРКА ЗА СРЕЋНИЈЕ ДЕТИЊСТВО: Традиционална хуманитарно-спортска манифестација у Краљеву

G.Šljivić

Na ovom humanitarnom krosu, prema slobodnoj proceni, učestvovalo je više od 300 mališana iz svih kraljevačkih osnovnih škola, tri predškolske ustanove i po prvi put jedne srednje škole.

G.Šljivić

 

Kao i lane, uslov za učešće bila je kupovina startnog broja po simboličnoj ceni od 100 dinara, a posle kvalifikacionih nadmetanja u svojim školama i vrtićima, najbolji i najbrži učenici u svom uzrastu učestvovali su i na završnoj trci, takođe podeljenoj po kategorijama i dužini trkačkih deonica.

G.Šljivić

 

- Prodato je oko 5.000 startnih brojeva a sav prihod namenjen je za oporavak socijalno ugrožene dece na moru ili planini - kaže Snežana Apostolović iz kraljevačkog Crvenog Krsta. - Mladi Kraljevčani koji su učestvovali u ovoj tradicionalnoj akciji položili su ispit humanosti, kao i brojni donatori koji nam svake godine nesebično pomažu da realizujemo naše aktivnosti.

G.Šljivić

 

