Srbija

OBNOVA TOPLOVODA: U toku radovi u gradskom parku

Dušanka Novković

08. 10. 2025. u 10:03

POŽAREVAC – U Požarevcu se izvode radovi na zameni podzemnog predizolovnog toplovoda, u sklopu priprema za rekonstrukciju gradskog parka.

ОБНОВА ТОПЛОВОДА: У току радови у градском парку

D.N.

Iz JP „Toplifikacija“ saopštili su da izvođenje ovih radova neće ometati redovnu isporuku toplotne energije. Završetak radova, koje izvodi grupa ponuđača izabrana u postupku javne nabavke, planira se za sredinu novembra meseca.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KO SU DŽEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU

KO SU DžEZVERI I KOJE STVARI IH POVEZUJU