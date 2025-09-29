Srbija

MONOŠTOR - EVROPSKI AMAZON: Izložba ovogodišnjeg foto-safarija "Jaroslav Pap" u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu, u utorak, 30. septembra

Ljiljana Preradović

29. 09. 2025. u 13:46

IZLOŽBA „Monoštor - evropski Amazon“, fotografija nastalih na prostoru Bačkog Monoštora i Gornjeg Podunavlja, biće otvorena, u utorak 30. septembra, u 19 časova, u centralnom zdanju Muzeja Vojvodine, Dunavska 35 u Novom Sadu.

МОНОШТОР - ЕВРОПСКИ АМАЗОН: Изложба овогодишњег фото-сафарија Јарослав Пап у Музеју Војводине у Новом Саду, у уторак, 30. септембра

FOTO: D.DOZET

Posetiocima izložbe biće predstavljeno oko šezdeset fotografija novosadskih fotografa koji su snimali tokom ovogodišnjeg foto-safarija, koji nosi ime čuvenog fotoreportera Jaroslava Papa.

FOTO: D.DOZET

Na šestoj po redu izložbi, učestvovalo je deset fotografa različitih generacija koji su, pored prirode, snimali i običaje i kulturu ljudi sela poznatog pod nazivom „selo na sedam Dunava“ i region koji mnogi nazivaju evropskim Amazonom.

FOTO: D.DOZET

Jaroslav Pap bio je urednik fotografije novosadskog dnevnog lista „Dnevnik“, fotoreporter Tanjuga i saradnik najvećih svetskih novinskih agencija. Proslavio se fotografišući prirodu.

FOTO: D.DOZET

Ovogodišnje fotografsko okupljanje održano je u sklopu projekta „Monoštor — tragovima budućnosti“, koji je podržala Fondacija „Sidro“, a organizatori su Foto-asocijacija Vojvodine i Udruženje građana „Podunav“, u saradnji i uz logističku podršku „Vojvodinašuma“. Izložba će trajati do 10. oktobra.

