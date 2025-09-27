Srbija

KARAVAN RODITELJSTVA U BELOJ CRKVI: Takmičenju u puzanju beba prisustvovala i ministarka Žarić Kovačević

Jelena Baljak

27. 09. 2025. u 11:38

U VOJVOĐANSKOJ Beloj Crkvi održan je Karavan roditeljstva – Porodica u srcu, koji je okupio veliki broj roditelja sa malom decom i koji je bio ispunjen osmesima najmlađih Belocrkvana.

КАРАВАН РОДИТЕЉСТВА У БЕЛОЈ ЦРКВИ: Такмичењу у пузању беба присуствовала и министарка Жарић Ковачевић

Foto: infobc

Prvi deo programa obeležila je „Puzijada“, takmičenje beba u puzanju, koje je bilo priređeno u vrtiću „Dečja radost“. Svi učesnici su dobili diplome, medalje i vredne poklone.

Potom je održana tribina, koja je bila posvećena roditeljima dece od godinu dana.

Ovom događaju je prisustvovala i ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević, s obzirom na da to je cilj karavana da u direktnom kontaktu sa građanima razgovara o roditeljstvu, kao i da se porodicama predstave sve mere podrške, koje nude i država i lokalna samouprava.

