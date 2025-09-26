PREMINUO DR DRAGAN VUKOTIĆ: Pećanac miljenik Jadra i Podrinja

DR Dragan Vukotić(75), čuveni lekar-kardiolog iz Loznice, koji je preminuo u nedelju, biće sahranjen danas na beogradskom groblju Lešće.

Foto:V.Mitrić

Dr Vukotić je rođeni Pećanac, koji je sjajno primljen u Jadru i Podrinju, od početka lekarske karijere, koja je bila briljantna u znaku brige za zdravlje ovdašnjih ljudi, koje je zavoleo svim srcem i bio im je maksimalno posvećen i kao sugrađanin i kao lekar i humanista.Lekarski rad, kao lekar opšte prakse, godine 1978, počeo je u Malom Zvorniku, gde ga mnogi, i danas, pamte kao lekara koji je, pored ostalog, odlazio pešice do najudaljenijih sela od Gučeva do obale Drine, a često i na levu obalu Drine, u današnju Republiku Srpsku, gde su ga ljudi i poštovali i uvažavali.

Za njega, zaista, može i treba da se primeni ona Njegoševa da se „imao rašta i roditi“ kaže njegov prijatelj i višegodišnji rukovodilac u zdravstvenim ustanovama u Podrinju, diplomirani ekonomista Živorad Žićo Jokić. Imao je istančan osećaj za svakog čoveka, uvek odmeren uveren i ništa mu, i nikad, nije bilo teško kad su pacijenti u pitanju.Zato je ostao upamćem, mogu komotno da kaže, u kolektivnom sećanju ljudi sa obe obale Drine.

Zdravstveni centar u Loznici će, kako kaže njegov saradnik i prijatelj mr Vladimir Marković, višegodišnji rukovodilac u toj ustanovi, u zlatne anale upisati ime dr Vukotića,koji je u gradu na Štiri počeo da radi pre 45 leta.Svrstao se u red internista i kardiologa koji su spasili mnoge živote ovdašnjim ljudima, radeći odgovorno, savesno i stručno i stalno učeći i tragajući za novinama u medicini.

Ostao je u najlepšem sećanju, ne samo kao lekar, već i kolega, saradnik, rukovodilac Odseka kardiologije i načelnik Internog odeljenja u njegovom najslavnijem periodu.

Dr Vukotić Dragan, kardiolog. Rođen 1950 god u Peći.

- Uvek je davao šansu mlađima, pa je davno otišao u privatnu praksu, gde je „poneo“ sve najlepše iz rada u bolnicu, ustanovi koji je, vazda, poštovao kao i njeni zaposleni njega, i kao čoveka i kao stručnjaka, koji je bio i omiljen i cenjen i poštovan kao retko ko -kaže mr Marković.

Iza dr Vukotića ostala je supruga Desnaka, dva sina sa porodicama u kojima je četvoro unučadi, kojima je bio potpuno posvećen ljubalju od srca, kako je samo znao onaj ko je, najveći deo života, brinuo o ljudskim srcima.