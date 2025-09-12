Srbija

ČORBIJADA U OSTROVU: Sutra takmičenje kulinara

Dušanka Novković

12. 09. 2025. u 10:25

VELIKO GRADIŠTE - U subotu, 13. septembra, u naselju Ostrovo kod Velikog Gradišta održaće se „Ostrovačka čorbijada“, 19. po redu.

ЧОРБИЈАДА У ОСТРОВУ: Сутра такмичење кулинара

D.N.

Manifestacija se otvara u 17 sati, kada u centru sela počinje kuvanje riblje čorbe. Posetioci će moći da učestvuju i u lutriji koja se organizuje od 19.30, a posla sata kasnije uslediće proglašenje pobednika.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PORUKA ATENTATORA? Šta piše na metku za Trampovog čoveka i zašto službenik kaže: Možda je pogrešno pročitano i protumačeno
Svet

0 0

PORUKA ATENTATORA? Šta piše na metku za Trampovog čoveka i zašto službenik kaže: "Možda je pogrešno pročitano i protumačeno"

ISTRAŽITELjI su pronašli municiju sa ugraviranim frazama vezanim za transrodnu i antifašističku ideologiju unutar puške za koju vlasti veruju da je korišćena u ubistvu Čarlija Kirka, preneli su američki mediji. Istražitelji nisu želeli da komentarišu ove informacije, a kasnije su se pojavila saznanja da su natpisi na pušci i municiji pogrešno protumačeni.

11. 09. 2025. u 21:17

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OPREZ I ODGOVORNOST: Karavan bezbednosti saobraćaja u Loznici
Srbija

0 0

OPREZ I ODGOVORNOST: Karavan bezbednosti saobraćaja u Loznici

SRBIJI je, u prvoj sedmici od početka nove školske godine, oko 4000 vozača sankcionisano zbog prekršaja učinjenih zonama škola, od kojih je pola prekoračenje brzine, izjavio je u Loznici, gde je priređen Karavan bezbednosti u saobraćaju, Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja.

12. 09. 2025. u 13:24

Politika
Tenis
Fudbal
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)

OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)