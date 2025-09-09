Srbija

NIČE NOVA-STARA ATRAKCIJA NA GUDURIČKOM VRHU VRŠAČKIH PLANINA Temelji za vidikovac

Jelena Baljak

09. 09. 2025. u 18:20

NA Guduričkom vrhu na Vršačkim planinama - sa 641 metrom nadmorske visine, najvišoj tački u Vojvodini - konačno je počela izgradnja novog vidikovca, koji će svim planinarima i rekreativcima omogućiti da uživaju u pogledu na banatsku ravnicu. Već je postavljen temelj, a u narednih 30 do 40 dana biće podignuta i metalna konstrukcija visoka 15,5 metara, koja će biti obložena drvenom oplatom, da bi se uklopila u krajolik pod drugim stepenom zaštite.

Foto: J.J.Baljak

Investicija je vredna 7,5 miliona dinara i u potpunosti je finansira Ministarstvo privrede, a lokalna samouprava je za taj projekat prethodno morala da dobije posebnu saglasnost JP "Vojvodinašume", koje upravlja specijalnim rezervatom prirode "Vršačke planine". Uvažen je i uslov Zavoda za zaštitu prirode iz Novog Sada, da radovi počnu tek kada se na tom području bude završio period gnežđenja retkih vrsta ptica, da ih buka sa gradilišta ne bi uplašila i trajno oterala.

- Ovo je veoma značajna investicija jer Gudurički vrh svake godine poseti veliki broj turista iz Srbije i regiona, a već deset godina stari, drveni vidikovac nije bio u funkciji. Verujemo da će nova građevima ponovo omogućiti uživanje na "krovu Vojvodine", jer gusta šuma više neće zaklanjati vidik - kaže član vršačkog Gradskog veća zadužen za ruralni razvoj Slaviša Maksimović.

A, da bi još više popularizovali stazu ka najvišem vrhu Vršačkih planina, koja počinje u sve posećenijem etno-selu Malo Središte i prolazi pored istoimenog manastira, komunalci su na tri lokacije postavili stolove sa klupama za odmor.

Staze

DO Guduričkog vrha može se stići na dva načina. Staza od Malog Središta dugačka je 6,6 kilometara i ima uređen široki put, kojim se donekle može proći i automobilom. Za prelazak je potrebno oko 120 minuta u jednom smeru. Druga staza, za one iskusnije, počinje od Planinarskog doma i vodi kroz netaknutu šumu, a za savladavanje tih 16 kilometara potrebna su oko četiri časa.

