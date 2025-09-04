Srbija

BITKA PROTIV KOMARACA U PARAĆINU: Upozorenje pčelarima da zatvore košnice

04. 09. 2025. u 12:10

ZBOG najave padavina za vikend, tretman protiv komaraca u Paraćinu umesto u subotu biće obavljen u ponedeljak, 8. septembra.

Foto: Z. Rašić

Ekipe preduzeća „Eko-dez“ iz Beograda od 10 sati sprovodiće suzbijanje larvi komaraca hemijskim putem na površini od 30 hektara, a još tolika površina biće obuhvaćena biološkim tretmanom.

Uništavanje odraslih jedinki obaviće se uređajima sa zemlje od 19 sati, najavili su iz „Eko-deza“, uz upozorenje upućeno pčelarima da na vreme zaštite svoje rojeve, odnosno zatvore košnice.

