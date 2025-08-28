Srbija

GOSPOJINSKE SVEČANOSTI U KRAGUJEVCU: Sabor narodnog stvaralaštva

Vesna Hadžić

28. 08. 2025. u 17:37

Na dan kada Srpska pravoslavna crkva slavi jedan od četiri najveća praznika posvećenih Bogorodici, "Uspenije Presvete Bogorodice" i ove godine u Kragujevcu se održava tradicionalni Sabor narodnog stvaralaštva. Ovaj praznik je i slava Saborne crkve u Kragujevcu.

ГОСПОЈИНСКЕ СВЕЧАНОСТИ У КРАГУЈЕВЦУ: Сабор народног стваралаштва

Foto : Grad Kragujevac

Na Saboru  narodnog stvaralaštva u porti Saborne crkve svoje proizvode izložilo je 50 učesnika, članova udruženja osoba sa invaliditetom i humanitarnih udruženja. Program „Velikogospojinsko veče“ otpočinje besedom dr Miloša Vesina, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Libertvilu , upotpunjavaju ga Katarina Bogdanović, vokalna solistkinja, orkestar Nenada Milanovića – Pegija,  Avram Cvetković, glumac, kao i članovi Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“ iz Kragujevca.

Foto : Grad Kragujevac

 

Tokom Gospojinskih svečanosti organizovan je niz zanimljivih predavanja. U svečanoj sali Sabornog hrama besede prof. Nenada Gugl na temu „Kako biti ličnost u savremenom svetu“, prof.dr Ranko Rajović na temu „Škola i vrtić budućnosti iz ugla neuronauke – odrastanje u digitalnom dobu“ i dr Nemanja Dević na temu „Srpska istorija kao studeničko raspeće“.

I ove godine Gospojinske svečanosti se završavajudodelom nagrada učesnicima konkursa Gospojinskih svečanosti za pokloničko putovanje 2026. godine.

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

