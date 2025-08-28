GOSPOJINSKE SVEČANOSTI U KRAGUJEVCU: Sabor narodnog stvaralaštva

Na dan kada Srpska pravoslavna crkva slavi jedan od četiri najveća praznika posvećenih Bogorodici, "Uspenije Presvete Bogorodice" i ove godine u Kragujevcu se održava tradicionalni Sabor narodnog stvaralaštva. Ovaj praznik je i slava Saborne crkve u Kragujevcu.

Foto : Grad Kragujevac

Na Saboru narodnog stvaralaštva u porti Saborne crkve svoje proizvode izložilo je 50 učesnika, članova udruženja osoba sa invaliditetom i humanitarnih udruženja. Program „Velikogospojinsko veče“ otpočinje besedom dr Miloša Vesina, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Libertvilu , upotpunjavaju ga Katarina Bogdanović, vokalna solistkinja, orkestar Nenada Milanovića – Pegija, Avram Cvetković, glumac, kao i članovi Centra za negovanje tradicionalne kulture „Abrašević“ iz Kragujevca.

Foto : Grad Kragujevac

Tokom Gospojinskih svečanosti organizovan je niz zanimljivih predavanja. U svečanoj sali Sabornog hrama besede prof. Nenada Gugl na temu „Kako biti ličnost u savremenom svetu“, prof.dr Ranko Rajović na temu „Škola i vrtić budućnosti iz ugla neuronauke – odrastanje u digitalnom dobu“ i dr Nemanja Dević na temu „Srpska istorija kao studeničko raspeće“.

I ove godine Gospojinske svečanosti se završavajudodelom nagrada učesnicima konkursa Gospojinskih svečanosti za pokloničko putovanje 2026. godine.