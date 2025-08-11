MESTO DINASTIJE OBRENOVIĆ U SRPSKOJ ISTORIJI: Predavanje u Muzeju Smederevske Palanke

U Galeriji Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, u utorak 12. avgusta sa početkom u 19 časova, biće održano predavanje pod nazivom „Mesto dinastije Obrenović u istoriji srpskog naroda“.

Muzej Smederevska Palanka

Predavač, istoričar Aleksandar Marušić, viši kustos Muzeja rudničko-takovskog kraja, publici će predstaviti poreklo najmlađe srpske dinastije i kroz priču o pet vladara podsetiti na njihove zasluge u formiranju i sveobuhvatnom razvoju moderne srpske države.

Tokom predavanja biće reči i o privatnom životu članova dinastije, njihovim bračnim odnosima, zadužbinarstvu, odnosima sa savremenicima iz političkog života, kao i o nasleđu koje su ostavili budućim generacijama.