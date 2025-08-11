Srbija

MESTO DINASTIJE OBRENOVIĆ U SRPSKOJ ISTORIJI: Predavanje u Muzeju Smederevske Palanke

Jelena Ilić

11. 08. 2025. u 11:06

U Galeriji Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, u utorak 12. avgusta sa početkom u 19 časova, biće održano predavanje pod nazivom „Mesto dinastije Obrenović u istoriji srpskog naroda“.

МЕСТО ДИНАСТИЈЕ ОБРЕНОВИЋ У СРПСКОЈ ИСТОРИЈИ: Предавање у Музеју Смедеревске Паланке

Muzej Smederevska Palanka

Predavač, istoričar Aleksandar Marušić, viši kustos Muzeja rudničko-takovskog kraja, publici će predstaviti poreklo najmlađe srpske dinastije i kroz priču o pet vladara podsetiti na njihove zasluge u formiranju i sveobuhvatnom razvoju moderne srpske države.

Tokom predavanja biće reči i o privatnom životu članova dinastije, njihovim bračnim odnosima, zadužbinarstvu, odnosima sa savremenicima iz političkog života, kao i o nasleđu koje su ostavili budućim generacijama.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LASERSKA OPERACIJA VEĆ JE UTVRĐEN STANDARD U LEČENJU UVEĆANE PROSTATE

LASERSKA OPERACIJA VEĆ JE UTVRĐEN STANDARD U LEČENjU UVEĆANE PROSTATE