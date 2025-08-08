Srbija

SPORTSKI VIKEND U LESKOVCU: Tradicionalni turnir u rukometu na pesku

Игор Митић
Igor Mitić

08. 08. 2025. u 13:07

Na otvorenim terenima Sportsko-rekreativnog centra „Dubočica“ u Leskovcu, tokom predstojećeg vikenda, biće održan turnir u rukometa na pesku, a snage će odmeriti timovi koji su se prijavili na poziv organizatora.

СПОРТСКИ ВИКЕНД У ЛЕСКОВЦУ: Традиционални турнир у рукомету на песку

foto: Grad Leskovac

Nagradni fond devetog turnira rukometa na pesku u Leskovcu iznosi po 90.000 dinara u muškoj i ženskoj konkurenciji. Prvoplasiranim ekipama pripašće po 40.000 dinara, dok će drugoplasirane i one koje budu osvojile treće mesto dobiti po 30 odnosno 20 hiljada dinara.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Nagradni fond je obezbedila lokalna samouprava, a među organizatorima su i gradsko Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj, Gradski rukometni savez, SRC „Dubočica“, kao i leskovačka Kancelarija za mlade.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje

ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje