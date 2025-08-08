SPORTSKI VIKEND U LESKOVCU: Tradicionalni turnir u rukometu na pesku
Na otvorenim terenima Sportsko-rekreativnog centra „Dubočica“ u Leskovcu, tokom predstojećeg vikenda, biće održan turnir u rukometa na pesku, a snage će odmeriti timovi koji su se prijavili na poziv organizatora.
Nagradni fond devetog turnira rukometa na pesku u Leskovcu iznosi po 90.000 dinara u muškoj i ženskoj konkurenciji. Prvoplasiranim ekipama pripašće po 40.000 dinara, dok će drugoplasirane i one koje budu osvojile treće mesto dobiti po 30 odnosno 20 hiljada dinara.
Nagradni fond je obezbedila lokalna samouprava, a među organizatorima su i gradsko Odeljenje za društvene delatnosti i lokalni razvoj, Gradski rukometni savez, SRC „Dubočica“, kao i leskovačka Kancelarija za mlade.
