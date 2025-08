IZMENA LINIJE BROJ 6 U NOVOM SADU: Radovi menjaju autobusku trasu

TRASA autobuske linije broj 6, Javnog gradskog saobraćajnog preduzeća „Novi Sad“, privremeno će biti promenjena od 4. do 18 avgusta.

S.B

Privremena izmena u skladu sa rešenjem Gradske uprave za saobraćaj i puteve određena je zbog kompleksnosti gradilišta, s obzirom na to da se radi na kolovoznoj konstrukciji.

Tako će u smeru „A“, od Podbare preko Centra do Adica, autobusi saobraćati od raskrsnice Futoške ulice i Bulevara Evrope, levo Bulevarom Evrope do kružnog toka, zatim desno u Bulevar patrijarha Pavla i pravo do raskrsnice sa Vršačkom i ulicom Feješ Klare, gde skreću levo u ulicu Feješ Klare i dalje nastavljaju redovnom trasom kretanja.

U smeru „B“, od Adica preko Centra do Podbare, autobusi će od raskrsnice ulice Feješ Klare sa Bulevarom patrijarha Pavla saobraćati desno Bulevarom patrijarha Pavla do kružnog toka, levo u Bulevar Evrope i do raskrsnice sa Futoškom ulicom gde skreću desno i dalje nastavljaju redovnom trasom.