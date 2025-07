ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

POŽAREVAC – U petak, 18. jula, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi grada Požarevca i opštine Veliko Gradište ostati bez struje.

D.N.

Na području grada Požarevca, od 6.30 do 12.30 struju neće imati Batovac, Dubravica, Margum i Brežane, od 8 do 14.30 Rečica i Kličevac, od 8 do 14 deo Hajduk-Veljkove ulice - od Vinogradske do Homoljske, a od 9 do 16 Beogradska ulica. U periodu od 8 do 14.30, na području opštine Veliko Gradište, sa mreže će biti isključeni: Ram, Zatonje, Kalinac, Kalinovčić, Zatonje, Đurakovo, Biskuplje, Kisiljevo, ribarsko naselje kod Zavojske i repetitor Gorica.