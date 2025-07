Ministarka Paunović u Šapcu: Dijalogom do rešenja

U RADNOJ poseti gradu Šapcu danas je bila ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović. Tom prilikom, ministarka se sastala sa načelnikom Mačvanskog upravnog okruga Željkom Marjanovićem, gradonačelnikom Šapca dr Aleksandrom Pajićem, gradonačelnicom Loznice Draganom Lukić, kao i predsednicima opština MUO.

Foto Zorana Jeftić

Gradonačelnik Aleksandar Pajić rekao je, da su razgovarali o izazovima sa kojima se suočavaju jedinice lokalne samouprave u njihovom radu na teritoriji MUO, načinima za njihovo prevazilaženje, realizovanim projektima i onima koje treba da realizuju u narednom periodu.

-Ministarka Paunović inicirala je današnji sastanak i hvala joj na spremnosti i otvorenosti za dijalog. Država je naš partner i drago mi je da je podrška koju dobijamo kontinuirana. Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava i unapređenje servisa za građane naša vizija je i u budućnosti, a sve što činimo, činimo na dobrobit građana", rekao je gradonačelnik Šapca.

Ministarka Paunović naglasila je da je cilj da porazgovaruju i čuju glas sugrađana, te istakla važnost da u prvih sto dana rada Vlade, kako su i obećali, obiđu sve upravne okruge, sve načelnike, koji su glavna spona između jedinica lokalne samouprave i Vlade Republike Srbije, naravno i resornog ministarstva.

,,Ovo su ljudi koji su dobili poverenje svojih sugrađana, što znači da su dobre komšije i ljudi kojima se veruje. Treba im pomoći u realizaciji projekata koji su zamislili za svoj grad. Svako od nas najviše voli grad u kom je rođen, te mu je i najposvećeniji. Ako se govori o materijalnim sredstvima, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, objektivno nije ministarstvo koje raspolaže velikim materijalnim sredstvima. Na tu temu sproveden je javni poziv i 362 miliona dinara je opredeljeno. Nažalost, to nije bilo ni blizu dovoljno za sve ono što su potrebe jedinica lokalne samouprave. U projektima je stigao zahtev za otprilike oko dve milijarde i 300 miliona, ali svi oni projekti koji nisu u ovom trenutku dobili ta sredstva nisu stavljeni u fioku. To su projekti kojima ćemo se baviti u saradnji sa ostalim resornim ministarstvima, ali i sa međunarodnim organizacijama, evropskim fondovima i svima onima koji imaju ambiciju da pomognu. Naše je da razgovaramo, da budemo spona između jedinica lokalne samouprave, odnosno njihovih rukovodstava i svih ostalih i to ćemo se zaista truditi da radimo i pomognemo", rekla je ministarka.

Paunović je najavila da se kreće sa izmenama jednog broja zakona dragocenih za funkcionisanje jedinica lokalne samouprave.

-Reč je pre svega o Zakonu o državnim službenicima, zakonu o zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave, pa konačno i Zakonu o platama-, dodala je ona.

Načelnik MUO Marjanović izjavio je da su čelni ljudi lokalnih samouprava danas imali priliku da iznesu svoje viđenje načina funkcionisanja lokalnih samouprava i kažu da li ima nekih problema.

-Tu je ministarstvo koje će sve te probleme rešavati zajedno sa lokalnim samoupravama. Isto tako Mačvanski upravni okrug i ja kao načelnik izneo sam viđenja što se tiče rada inspekcijsih organa, i ti problemi sudeći po izjavama ministarke će se u kratkom roku rešavati-", naveo je Marjanović.