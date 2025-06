POČINJE 19. SEZONA U AKVAPARKU: Prvog dana ulaz besplatan

Devetnaesta sezona Akvaparka u Jagodini počinje 14. juna.

Foto:Z.Gligorijević

Tog dana ulaz je slobodan. Ali, nije reč o klasičnom „Otvorenom danu“, tako da ulaz u ostale turističke atrakcije, poput Muzeja voštanih figura, Zoološkog vrta „Tigar“ i drugih, nije besplatan.

Celodnevna karta za decu do 12 godina koštaće 600 dinara, a za odrasle 1.000 dinara. Poludnevna karta za decu do 12 godina koštaće 500 dinara, a za odrasle 800 dinara, dok će popodnevna karta za decu do 12 godina stajati 300 dinara, za odrasle 400 dinara. Ulaz za organizovane grupe koju čine deca do 12 godina biće 500 dinara, a za odrasle 800 dinara. Za mesečnu kartu deca do 12 godina moraće da izdvoje 2.000 dinara, a odrasli 4.000 dinara, dok će sezonske karte deca do 12 godina plaćati 4.000 dinara, a odrasli 8.000 dinara.

Kao i ranijih godina, studenti neće plaćati ulazak u Akvapark.