DRUGA RATA OVOGODIŠNJEG POREZA NA IMOVINU: Rok za plaćanje 15.maj

Iz Lokalne poreske administracije Gradske uprave Smederevo podsetili su poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da 15. maja dospeva za uplatu obaveza za drugo tromesečje godišnjeg poreza na imovinu za 2025. godinu.

Foto: N. Živanović

Takođe, navode da je sa izmirivanjem obaveze za drugi kvartal potrebno je izmiriti i eventualna dugovanja kako bi se izbegao postupak prinudne naplate. Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u Odeljenju za lokalnu poresku administraciju svakog radnog dana.

Građani koji do sada nisu podneli poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu pozvani su da to učine u najkraćem roku s obzirom na to da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj.