IZ PIJETETA PREMA ŽRTVAMA NEMAMO PRAVO NA ZABORAV: U Novom Sadu obeleženo sećanje na hiljade ubijenih civila i bačenih u ledeni Dunav

NA Keju žrtava racije u Novom Sadu, u prisustvu mnogobrojnih građana, danas je obeležena 83. godišnjica jednog od najtragičnijih događaja u istoriji tog našeg grada, trodnevnog pogroma u Drugom svetskom ratu u kojem su pripadnici mađarske Hortijeve okupacione vojske, policije i žandarmerije pobili i pod led Dunava bacili više od 1.200 civila, uglavnom Srba, Jevreja i Roma.

Z. Grumić

Obraćajući se okupljenim građanima i zvaničnicima, među kojima su bili predstavnici AP Vojvodine, Vojske Srbije, diplomatskog kora, verskih zajednica, gradova i opština stradalnika u ratu, jevrejskih opština, Matice Roma i potomaka žrtava Novosadske racije, gradonačelnik Milan Đurić je rekao da je cilj tog masovnog ubijanja nevinih ljudi bio da se izmeni etnička struktura stanovništva.

On je podsetio na to da je od 4. do 30. januara, tokom zloglasne racije u južnoj Bačkoj, u Novom Sadu i desetak drugih mesta mučki pobijeno nekoliko hiljada civila, samo zato što su bili druge vere i nacije.

- Ova hladna dunavska obala i danas nosi univerzalnu poruku čitavom svetu, šta može da se dogodi kad pravda i pravo utihnu pred silom osvajača i moćnika – istakao je Đurić.

Poručivši da moramo negovati kulturu sećanja na te događaje, gradonačelnik je naglasio da je to od izuzetne važnosti u očuvanju identiteta jednog grada i države.

Podsetivši na tragičnu sudbinu novosadskog prote Stevana Ivančevića, koga su zlikovci ubili u njegovoj kući zajedno sa čitavom porodicom, Đurić je napomenuo da zločinačka Novosadska racija potvrđuje stav da ideologija podele, mržnje i isključivosti ne sme nikad na nadvlada zdrav razum i ljudskost.

- Mržnja ne sme biti jača od ljubavi i Srbija nikad više ne sme da izgubi svoju slobodu. Mi je moramo sačuvati – poručio je gradonačelnik.

Molitveni pomen služio je mitropolit bački Irinej, uz sasluženje episkopa mohačkog Damaskina i novosadskog sveštenstva, a u svom obraćanju okupljenima je istakao važnost sećanja na nevino nastradale.

- Mi nemamo pravo na zaborav, s jedne strane iz pijeteta prema žrtvama a s druge da bismo bili spremni na to šta se sve može dešavati u budućnosti. To možemo lako pretpostaviti na osnovu onoga što se dešava u sadašnjosti.

Vladika Irinej je kazao da se danas u raznim delovima sveta vrše zločini koji su slični nekadašnjoj Novosadskoj raciji a po obimu vrlo često i veći.

- Na nama je, u skladu sa porukom blažene uspomene na našeg patrijarha Pavla, da se trudimo da uvek budemo ljudi, pa i u neljudskom vremenu, da ostanemo i opstanemo kao ljudi – poručio je mitropolit Irinej.

Pomen Jevrejske zajednice održao je vrhovni rabin Srbije Isak Asijel a program obeležavanja godišnjice pogroma završen je polaganjem venaca i cveća kraj spomenika „Porodica“.

Sa broda Rečne flotile venac u Dunav je spustila predsednica Skupštine grada Novog Sada Dina Vučinić, zajedno sa predstavnicima Jevrejske opštine i Matice romske.

Potom je pomen žrtvama održan i kod spomen obeležja na Štrandu, mestu na kojem su ljudi masovno ubijani i bacani pod led.