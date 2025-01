ISKLJUČENJA STRUJE: Od srede do petka radovi na mreži u Braničevskom okrugu

POŽAREVAC – U naredna tri dana – sredu, četvrtak i petak, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

U sredu, od 10 do 14 sati, u Požarevcu struju neće imati delovi ulica Kneza Lazara, Kosančićeva, Sinđelićeva i Veljka Dugoševića. U četvrtak, od 9 do 14, bez struje će biti deo Lučice, a u petak, od 9 do 12, deo Ratarske ulice u gradu. Na području opštine Malo Crniće, u četvrtak od 9 do 14 sa mreže će biti isključene Njegoševa i Franjina ulica u Salakovcu, a narednog dana, u istom terminu, Ulica Arsenija Čarnojevića u Boževcu.