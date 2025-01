OD TUCINDANA I BADNJEG DNA DO BOŽIĆA: Kako se slavi u Vukovom kraju

U PORODICAMA pravoslavnih vernika, širom Srbije i Republike Srpske, danas, na Tucindan, spremane su božićne pečenice.Tako su, vazda, činili preci, tako se čini i danas u pravoslavnim domovima.

Foto V Mitrić

Sveti vladika Nikolaj (Velimirović), svetac, lelićki, ohridski i žički, znao je, ovaj dan, kaže: E, Kato, Kato (majka svetog Nikolaja“, što me rodi na Tucindan da se čitavog života potucam po svetu. Svedočio je o lepoti praznovanja u njegovom Leliću, koje je nazvao davno „svetim mestom“, što se i obistinilo, jer su za svece proglašeni i on i sveti Ava Ćelijski(dr Justin Popović), duhovnim Manastira Ćelija, svetinja koja je udaljena jedva dva kilometra njegove kuće i svetinje koju je podigao i u kojoj su njegove svete mošti.

- Uvek sa velikim žarom, nikad manjim nego ranije, dočekujemo naš najradosnici praznik - priča Đorđe Mitić iz Runjana, kod Loznice, koji nastavlja tradiciju svoji dobrih predaka, među kojima je i Dragan, njegov otac, heroj minulih ratova.

Sve se radi uz dobro raspoloženje, uz lepe priče i obavezno nazdravljanje, pre svega, rakijom i vinom.Vladika Lavrentije nam je, pre upokojenje, pričao da je mislio da će, kako će ulaziti u godine, njegov žar za Božić biti manji, ali, naglašavao je, nije bio u pravu, dodajući: Slavio sam Božić na svim meridijanima i na minus 30 i na plus 30 i svugde je bilo prelepo.I taj praznični žar se, sa godina, samo povećavao.To je ono što divno miluje duše naše i čini nas jačim.

A, ove godine za pečenicu od, recimo, 20 kilograma, kada su u pitanju prasad, treba više od 100 evra. Prasetina je, u proseku, oko 550 dinara, za ređenje treba 1500 dinara i za pregled od 300-500 dinara. E, ko hoće pečeno, onda mora da plati još 150 po kilogramu pečenja, pa pečenica, te težine, ispadne i više od 15000 dinara.

Mnogo je više onih koji peku pečenice u svojim domovi,a i uživaju u tom činu, a to se čini, po tradiciji, na Badnji dan, kad je i omiljeno pijukanje mališana.Cena jagnjadi žive vage je 600 dinara u Srbiji, koliko je i u Republici Srpskoj, gde za prasad treba se izdvoji od 7,5 (470) do 9, 5 KM(570) dinara. Lane se cena kretarla od 12 do 17 KM, jer je bila velika nestašica zbog svinjske kuge, pa su ćara imali i preprodavci.

Tu su pred kućama badnjaci, spremaju se česnice za božićnu trepezu, na dan praznika, kada prestaje post, kao i druga jela. U crkvama Eparhije šabačke i Mitropolije zvorničko tuzlanske nije skoro bilo toliko ljudi koji dolaze na pričešće, koji su postili ceo post.

Uz pričešće, ovdašnji ljudi, idu i na ispoved u hramove, koja je počela već večeras. Pričešće je moguće, sutra ujutruj u osam časova, i u u ponoć posle službe ili na dan praznika ujutru.