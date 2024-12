KAD JOCA LAS VEGAS UKRAŠAVA: Jedna porodična kuća u srcu Banata prazničnim izdanjem privlači pažnju (FOTO)

POPULARNI Joca Las Vegas, kako ga zovu pojedini meštani Srpskog Itebeja u srcu Banata, nastavio je lepu tradiciju ukrašavanja porodične kuće, svetlećim lampionima i novosišnjim ukrasima.

Privatna arhiva

Prazničnu čaroliju, koju već nekoliko godina unazad, redovno obogaćuje, Jožef Biači, upotpunio je ove godine sa ukupno četiri kilometra i tako oborio sopstveni rekord u ukrašavanju porodičnog doma povodom Božićnih i Novogodišnjih praznika.

- Ideja se rodila spontano, sama od sebe pre nekoliko godina, najpre sam novogodišnjom rasvetom ukrasio samo letnjikovac, dopalo se to i mojim ukućanima, pa su me podržali i pomogli mi da naredne godine ukrasim porodičnu, pa bakinu kuću u dvorištu, stigao sam do prvog, a evo sada već i četvrtog kilometra ukrasnih svetlećih lampiona – ponosno ističe Jožef, ne skrivajući zadovoljstvo štonsr to sviđa i njegovim komšijama i ostilm meštanima Srpskog Itebeja i okolnih mesta, koji rado prošetaju pored njegove kuće, uživaju u prizoru i fotografišu se.

Ove godine, nadahnut medijskom podrškom i konstatacijom da u Srpskom Itebeju, svetli kao u Las Vegasu, nadmašio je prošlogodišnji trud i uz dodatnu energiju oborio rekord.

– Duplirao sam metražu sijalica, tako da je ove godine čak četiri kilometra lampica, osvetljava i ukrašava moj dom, a ubacio sam i nove elemente, drveće u dvorištu, jelku visoku četiri metra, kao i svodove kuće koji prethodnih godina nisu bili ukrašeni - dodaje, uz napomenu da je pripreme za svoj poduhvat započeo početkom oktobra i da su mu znatnu pomoć pružili roditelji i devojka.

- Kao i svake godine, po tradiciji koju ne želim da menjam, najpre ukrasim letnjikovac, jer je od njega sve i počelo, a zatim na red dolaze ostali delovi kuće – ističe na kraju, ne mareći što će račun za struju biti nešto uvećan, ali kada je radost Božićnih i Novogodišnjih praznika, kako kaže, ništa nije skupo.