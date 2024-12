VODA IZ GRADSKOG VODOVODA U PIROTU NIJE ZA PIĆE: Očekuje se normalizacija snabdevanja

ZAVOD za javno zdravlje iz Pirota saopštio je da, nakon velike havarije na glavnoj vodovodnoj cevi koja je sanirana tokom noći, voda iz gradskog vodovoda nije za piće, ali se može koristiti kao tehnička voda.

Ekipe popravljaju haraviju na vodovodnoj mreži, Foto ViK

"Tek kada bude završeno detaljno ispiranje i hiperhlorisanje vodovodne mreže, stručne službe Zavoda izvršiće vanrednu kontrolu vode i dati mišljenje o njenoj higijenskoj ispravnosti", saopštavaju iz Zavoda.

Do tada, ne preporučuje se korišćenje vode iz gradskog vodovoda u Pirotu za piće, već samo kao tehnička voda.

Velika havarija na glavnoj vodovodnoj cevi u Pirotu, zbog koje tokom noći i jutra gotovo ceo grad nije imao vodu, dok je u nekim delovima pritisak bio veoma slab, rano jutros je sanirana, a od 9.00 sati voda se polako pušta u sistem, izjavio je za Tanjug direktor JP Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić.

"Havarija je bila mnogo veća nego što se u prvi mah pretpostavljalo. Bile su pokidane tri cevi od po deset metara, a isprva smo mislili da je pokidana jedna cev dužine deset metara.

Sve to je iskomplikovalo intervenciju koja je trajala cele noći sve do jutros", rekao je on.

Prema njegovim rečima, od 9.00 sati jutros voda se polako pušta u sistem, sprovodi se ispiranje sistema i druge procedure neophodne u ovakvim situacijama, tako da se očekuje da se vodosnabdevanje normalizuje za nekoliko sati.

Do velike havarije na glavnoj vodovodnoj cevi u gradu došlo je sinoć tokom radova na izgradnji gasovodne mreže u Pirotu, zbog čega su bez vode najpre ostali viši delovi grada i viši spratovi stambenih zgrada, dok je u delovima gde je bilo vode pritisak bio veoma slab.

Postavljene su i cisterne kako bi se omogućilo snabdevanje pijaćom vodom.

