ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

U utorak, 17. decembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

U periodu od 8 do 14 sati, na području Velikog Gradišta struju neće imati: Kusiće, Ribarac, Čavče, i deo prema pumpi „Žuća petrol“. Od 8 do 15, bez struje će biti Ulica Filipa Višnjića u Mišljenovcu kod Kučeva, a od 9 do 14 deo Dobrnja kod Petrovca na Mlavi. Na području Požarevca, od 9 do 14 sa mreže će biti isključen deo Dubravice prema gradu, a na području opštine Malo Crniće, takođe od 9 do 14, Ulica Svetog Save u Velikom Crniću.