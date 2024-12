SANACIJA KOŠTA 200 MILIONA: I dalje zabranjen saobraćaj kamionima preko starog mosta u Kraljevu

Od sredine avgusta ove godine, po nalogu inspekcijskih službi, zbog oštećenja starog mosta preko Ibra u centru Kraljeva, zabranjen je saobraćaj preko ove ćuprije za sva teretna vozila teža od 3,5 tone, a kada će započeti njegova sanacija, bar za sada, niko nema pouzdan odgovor.

G.Šljivić

Preko ovog mosta trenutno se obavlja samo onaj „lakši“ putnički i pešački saobraćaj, dok se zbog oštećenja na betonu izazvanih zubom vremena, kao i (pre)velikim opterećenjem usled pojačane frekvencije teških kamiona angažovanih na izgradnji „Moravskog koridora“ u neposrednoj blizini, „teretnjaci“ preusmeravaju na obilaznicu preko obližnje Ratine.

G.Šljivić

Prema gruboj proceni stručnjaka, sanacija mosta koštala bi oko 200 miliona dinara sa PDV i izmenom referentne mreže u nadležnosti je kraljevačkog Javnog preduzeća za uređivanje građavinskog zemljišta.

G.Šljivić

- Građevinska dozvola prema prethodno izrađenom projektu sanacije važi do marta ove godine i mi smo za sredstva aplicirali kod Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Intenzivno radimo i pregovaramo o tome da dobijemo taj novac jer lepo je kada se gradi auto-put, ali prolazak teških kamiona, kao i zub vremena, neminovno su ostavili posledice koje moraju biti otklonjene – kaže Marica Mijajlović, direktorka ovog preduzeća.

G.Šljivić Marica Mijajlović

Stari most preko Ibra, dugačak 149 metara, koji spaja regionalni put iz pravca Kruševca, Trstenika i Vrnjačke Banje, naselje Ribnicu i centar grada, sagrađen je sredinom prošlog veka i to od delova beogradskog mosta kralja Aleksandra preko Save. U međuvremenu, pored njega je 2008. sagrađen još jedan most preko kojeg se paralelno odvija saobraćaj iz Kraljeva prema pomenutom naselju i susednim opštinama i gradovima.

ISPITIVANjA

PREMA rečima direktorke JP za uređivanje građevinskog zemljišta Marice Mijajlović, u 2025. planirano je da se obave i stručna ispitivanja ova dva, kao i „Glavčićevog mosta“, takođe preko Ibra, kako bi se nakon godina konstantne eksploatacije utvrdila njihova izdržljivost i bezbednost.

G.Šljivić