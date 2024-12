„GUSLE“ PRIPREMAJU SERIJU KONCERATA: Večeras održan drugi, do Nove godine slede još tri (FOTO)

KIKINDSKO Akademsko društvo za negovanje muzike „Gusle“ priredilo je večeras koncert narodnih orkestara, pevačkih grupa i solista.

Foto: R. Šegrt

Sala Narodnog muzeja nije imala dovoljno mesta za sve koji su želeli da ih slušaju, a nastupili su najmlađi i najstariji članovi, mada su u ovoj drugoj grupi oni koji imaju tek dvadesetak godina. Mali tamburaši, muška i ženska pevačka grupa, ukupno 70 izvođača na podijumu, naizmenično je oduševljavalo publiku. A tako će biti sve do kraja meseca, jer će biti još ovakvih večeri, najavljuju iz „Gusala“.

- Ovo je drugi u seriji koncerata koje ćemo prirediti do kraja godine. Pre nedelju dana održali smo akapela nastup koji je odlično prošao, a sada smo želeli da predstavimo pevačke i solističke potencijale našeg društva. Do Nove godine organizovaćemo još tri koncerta, na dva će se pokazati dečiji ansambli, biće to 22. decembra, u sali pozorišta. Sutradan će u muzeju svirati kvintet „Beltango“, koji je naš veliki prijatelj. Oni izvode tango i muziku južne Amerike – navodi Zoran Petrović, direktor „Gusala“.

Osim verne publike, „Gusle“ imaju podršku i lokalne samoprave, pa je koncertu prisustvovala i Marijana Mirkov, članica Gradskog veća.