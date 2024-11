"GOLFOM" DO DEDA MRAZA: Nišlija za manje od dva meseca oldtajmerom prešao 18.000 km i obišao Evropu

PETAR Mladenović iz Niša nedavno je kupio "golfa dvojku", starog 35 godina, popravio ga i njime proputovao čitavu Evropu za manje od dva meseca. Uspeo je da stigne do jedne od najsevernijih tačaka Evrope na norveškom ostrvu - Severnom rtu, ali i do Deda Mraza u Laponiji.

Foto: J. Ćosin

Petrov motiv za ovo neobično putovanje bila je najpre ljubav prema oldtajmerima i želja da dokaže i pokaže da oni i te kako imaju svoju vrednost.

- Kada sam polazio na put samo je nekoliko prijatelja verovalo u mene. Niko se nije usudio da krene sa mnom, pa je pošao dečko kojeg sam sasvim slučajno upoznao dan pred put. Na starim automobilima sve je prosta mehanika, nema šta da se pokvari. Jedini kvar imali smo posle Severnog rta, na 20 kilometara pre destinacije na koju je trebalo da stignemo kod našeg prijatelja u Švedskoj, kada se upalila lampica za akumulator i tu se blago rečeno šlogirao alternator, ali nismo ga menjali. U suštini, ja sam poneo sve rezervne delove i imao sam ih sve osim motora i menjača. Poneo sam alat, još sam i dokupio na putu - priča za "Novosti" Petar.

Ovaj tip automobila odlično poznaje, pa nije strahovao od kvara.

- Auto je star 35 godina, ali ja strah nisam imao zato što ga vrlo dobro poznajem, moj otac je radio svojevremeno ta vozila, imao je preko stotinu "golfova" na popravci. Znam ga u prste i kad neku materiju dobro poznajete ne plašite se - ističe on.

Dogodovštine sa svojih putovanja Petar je snimao i objavljivao na društvenim mrežama, pa razmišlja da dosadašnje zanimanje elektromehaničara zameni i postane influenser.

- "Golf dvojka" je u velikim evropskim gradovima zaista bio atrakcija. Masovno su ljudi krenuli da nas prate po mrežama, da nas podržavaju, pa čak i prepoznaju. Policajac me je prepoznao na ulazu u Švedsku. U Rumuniji me je čovek zaustavio na ulici i nudio mi za njega 6.000 evra na licu mesta i nudio mi da me odveze na autobusku i prepakuje stvari, ali odbio sam. Generalno, ovim autom sam dosta prošao i ne bih ga menjao. Samo za ova dva meseca prešao sam njime više od 18.000 kilometara - govori nam Petar.

U planu put i do Dubaija IAKO se Petar Mladenović za zahtevnog putovanja tek vratio, već planira sledeće - u Dubai. Plan mu je da tamo stigne krajem ove godine, do 31. decembra. Kao uspomenu, iz svake zemlje ponese po zastavicu koju zalepi na prozor svog miljenika "golfa".

On dodaje da su ljudi svuda bili ljubazni prema njima i nudili pomoć.

- Eto, na primer, gore u Švedskoj nas je Emil primio kada mi je bilo najteže, jer sam se ozbiljno prehladio i razboleo. Zamalo nisam u bolnici završio, ali on mi se javio i kod njega smo se stacionirali na nekoliko dana. Njegova porodica i on pružili su mi svu neophodnu negu - zahvalan je Petar.

Najlepša zemlja koju je obišao za njega je ona u kojoj živi Deda Mraz.

- Laponija je divna zemlja, drago mi je da sam, eto, ovim starim autom uspeo da stignem do Deda Mraza. Žao mi je samo što nije bilo snega, tek je počeo da pada, i samo nedelju dana nakon mog odlaska, pao je lep pokrivač i napravio idilu - ističe Petar.