ŠOPENOVE ETIDE I PRED SUBOTIČANIMA:Koncert mlade Sare Jović sutra u Gradskoj kući u Subotici

Posle brilijantnog nastupa na Kolarcu, sedamnaestogodišnja pijanistkinja Sara Jović sutra će održati koncert u Subotici, svom rodnom gradu. Na repertoaru će biti Šopenove Etide, i to svih 24, što do sada nijedan učenik nije izveo.

foto:J.L.

-Šopenove Etide bi se svakako u nekom trenutku mog života našle na mom repertoaru, ali zbog ove velike prilike, koncerta u Kolarčevoj zadužbini, one su se tu našle ranije. I drugi kompozitori imaju etide u svojim opusima, ali mislim da ih je Šopen doveo na jedan viši umetnički nivo. Budući da je Šopen najveći pesnik romantizma, on je značajan jer nam on otvara srce i vraća osmeh na lice - kaže Sara, ističući da su svi dobrodošli na koncert u Velikoj većnici Gradske kuće, koji se održava u okviru Dana Muzičke škole.