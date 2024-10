ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u Braničevskom okrugu

GOLUBAC – U utorak, 29. oktobra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će pojedini delovi Braničevskog okruga ostati bez struje.

D. Novković

Na području opštine Golubac, od 8 do 14 sati struju neće imati: Maleševo, Maleševo Rasadnik, Dvorište, Krivača, Vojilovo, Kudreš, Žitkovica i Snegotin. Od 8 do 15 bez struje će biti Tićevac i Mirijevo kod Žabara, od 9 do 12 Slovenska ulica u Požarevcu, a od 9 do 13 deo naselja Batovac kod Požarevca. Od 8 do 14 sa mreže će biti isključena kučevačka naselja: Kaona, Rakova Bara, Turija, Rakobarski Vis i Potajnica, a od 8 do 14, na području Kostolca: Strugara 2 - Fruškogorska, Kozaračka, Porečka i Zlatarska ulica. U periodu od 7.30 do 15 sati, struju neće imati deo beogradskog puta u Požarevcu, od petlje Ljubičevo prema mostu, uključujući i separaciju šljunka preko mosta.