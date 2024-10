NAJBOLJIMA PO STO HILJADA DINARA: Svilajnac nagradio studente sa prosečnom ocenom 9 i više (FOTO)

ČAK 52 studenta iz Svilajnca danas su nagrađena sa po sto hiljada dinara, jer su tokom studiranja imali prosečnu ocenu devet i više od devet.

Foto:Z.Gligorijević

Među najboljima je Katarina Postolović, koja je posle studija hemije na Prirodno-matematičkom fakulgtetu u Kragujevcu, položila sve ispite na doktorskim studijama hemije i kojoj je ostala samo odbrana doktorske disertacije, a prosečna ocena joj je 10.

-Opština Svilajnac od osnovne šlkole prati moj rad i trud uvek me je nagrađivala. Veoma sam zahvalna zbog toga i ponosna sam što sam baš iz Svilajnca. Na Fakultetu već dve godine radim kao istraživač – pripravnik. Naučnu karijeru ću da nastavim u Srbiji i maksimalno ću da se trudim da svojim znanjem pomognem našoj opštini – rekla je Katarina za „Novosti“.

Kristina Jovanović koja je na četvrtoj godini Fakulteta medicinskih nauka, smer Farmacija, Univerziteta u Kragujevcu, ostvarila prosek 10, rekla je da „svaki fakultet zahteva odricanje i veliki trud, ali su potrebne i ambicija, volja i želja da se nešto postigne. Ona se trudi da uči što bolje, a rezultati sami dolaze. Po završetku fakulteta stažiraće u Svilajncu, a kasnije ću videti.

I Petar Gogić koji je završio Medicinski fakultet u Kragujevcu, i koji je dobio nagradu za petu godinu, na kojoj je ostvario prosek 9,42, slaže se da je za takav uspeh potrebno je puno rada, truda i odricanja.

-Na kraju se sve isplati. To je put koji pratim od detinjstva. Stažiraću u Svilajncu, jer ne mogu da zamislim bolje i lepše mesto za život – ocenio je Petar za naš list.

Predrag Milanović, predsednik opštine Svilajnac, rekao je da su ovi mladi ljudi najbolje što opština Svilajnac trenutno ima.

-Program nagrađivanja najboljim studenata pokrenuli smo pre 12 godina. Opština Svilajnac je do sada nagradila 693 studenta, što znači da je najboljim studentima isplatila gotovo pola miliona evra. Mislim da je to malo, jer oni zaslužuju mnogo više. Voleli bismo da se oni vrate u Svilajnac, da se obrate našoj opštini i da pomognu da se ona još bolje razvije. Ponosan sam i na one koji su otišli da bi doktorirali u inostranstvu, jer su nadareni u uče više od drugih, te im je svet „mera“ – ocenio je Milanović.