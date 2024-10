PRIPREMA ZIMNICE U TOKU, TRGOVCI TRLJAJU RUKE: Dobra ponuda na zelenjaku u Vršcu, a cene uglavnom niže nego u marketima

PONUDA na zelenoj pijaci u Vršcu je bogata, naročito četvrtkom i subotom, kada su pijačni dani, a cene su uglavnom niže nego u velikim trgovinskim lancima.

Foto: J.J.Baljak

Trenutno su aktuelne namirnice od kojih se pravi zimnica, pa ih najviše i ima u ponudi.

Crvena paprika za ajvar, koja je sada na izmaku, košta 150 dinara po kilogramu ako se kupi cela kutija, a 180 u maloprodaji. U marketima košta preko 200 dinara.

Kornišoni su oko 250 dinara na veliko, a 300 na malo. Zeleni paradajz se kreće do 200 dinara, a crveni iz uvoza 250.

Karfiol trenutno ima jaku cenu, košta 350 dinara, ali se očekuje da će za petnaestak dana, kada krene kišeljenje kupusa, ona spasti i na 100 dinara. Kupus trenutno košta između 100 i 120 dinara.

-Kad dođe period pravljenja zimnice, prodaja uvek ide dobro. Nekada, kada je Vršac imao više stanovnika, imali smo mnogo više kupaca, ali zadovoljni smo i ovako. Odgovaraju nam i prodajne cene, a kupci ćute, ne bune se – kaže nam Đurica Popov iz vršačkog sela Uljma, koji se prodajom svojih i tuđih proizvoda na pijaci bavi već 28 godina.

Cene pojedinih namirnica su skuplje nego u marketima, ali poljoprivrednici i nakupci ističu da njihova roba ne može da se poredi sa onom u velikim trgovinskim lancima, jer se na pijacu svakog dana donosi sveže voće i povrće.

Jabuke se na vršačkoj pijaci kreću od 40 do 80 dinara, kruške od 150 do 250, nektarine i grožđe od 150 do 200, a banane od 180 do 200 dinara po kilogramu.