GRANIČNI PRELAZ U NAKOVU RADIĆE DUŽE: „Dani ludaje“ podižu rampu sa Rumunijom do nedelje uveče

Tokom trajanja manifestacije „Dani ludaje“ koja u Kikindi počinje danas (19. septembra) i trajaće do nedelje (22. septembra), Granični prelaz između naše zemlje i Rumunije u Nakovu radiće duže, pa se rampa neće zatvarati.

Foto: R. Šegrt

Umesto od 7. do 19 sati, kako je uobičajeno, rampa na granici biće otvorena neprekidno sva četiri dana, dakle od četvrtka u 7 sati, do nedelje, do 24 sata. Tako će veliki broj građana Rumunije koji tada dolazi u Kikindi moći lakše da putuje i duže se zadržava.

Ovakva praksa važi već nekoliko godina za vreme trajanja ove manifestacije, koja tradicionalno privlači građane susedne zemlje, kako Srbe koji tamo žive, tako i ostale.

Inače, Granični prelaz Nakovo-Lunga je putničkog karaktera i ovuda mogu da saobraćaju samo putnički automobili, motocikli, bicikli i pešaci, dok se teretni saobraćaj ne odvija, jer nije namenjen za prolazak kamiona i autobusa.