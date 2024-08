ZBOG VELIKE POTROŠNJE VODE: Ponovo restrikcije u sedam paraćinskih sela

ZA SEDAM sela na teritoriji paraćinske opštine koja se snabdevaju pijaćom vodom iz postrojenja „Izvor“, zbog uvišestručene potrošnje vode, ponovo su uvedene restruktivne mere.

Foto: Z. Rašić

Kako je saopštilo JKP „Crnica“, nadležno i za vodosnabdevanje, ova sela svrstana su u dve grupe i restrikcije su u njima smenjuju na dva sata. U prvoj grupi je donji deo sela Izvor, Gornja Mutnica i Šaludovac, dok su u drugoj grupi Klačevica, Donja Mutnica, Lešje, Plana i gornji deo Izvora.

Iz „Crnice“ su ponovo uputili apel svim potrošačma da racionalno troše vodu iz sistema javnog vodovoda, odnosno da iz mreže ne zalivaju bašte i travnjake, da ne pune bazene i slično.

- Ukoliko bude i dalje veća potrošnja i dođe do opadanja nivoa dozvoljenog minimuma u sistemu, može doći do potpunog prekida vodosnabdevanja dok se sistem ponovo ne napuni. Restriktivna mera će se sprovoditi do normalizacije vodosnabdevanja – saopštilo je JKP ,,Crnica''.