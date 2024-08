SEČA RASTINJA I STRUJE: U Paraćinu saopšten raspored planskih isključenja

ZBOG seče rastinja u blizini dalekovoda i redovnog održavanja trafostanica, naredna tri dana na delovima teritorije paraćinske opštine dolaziće do planskog isključivanja električne energije, saopšteno je iz nadležne Elektrodistribucije.

Foto: Z. Rašić

U utorak od 8 do 14 časova bez struje biće domaćinstva u delu sela Krežbinac i Busilovac, dok će u sredu, 14. avgusta od 9 do 11 sati do prekida doći u Ulici cara Dušana i delu Tekije, a od 11 sati u ulicama Filipa Višnjića i Miloja Jocića.

U četvrtak tokom prepodneva struju neće imati potrošači u Popovcu – Kolonija, saopštili su iz ED, uz ponovno podsećanje korisnika da, dok radovi traju, sve električne uređaje isključe sa mreže.