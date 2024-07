PREDŠKOLSKA USTANOVA "DRAGOLJUB UDICKI" NE USPEVA DA ZADOVOLJI AKTUELNE POTREBE Kikindi potreban još jedan vrtić

DA bi u predškolsku ustanovu bila upisana sva deca čiji roditelji žele da ih čuvaju vaspitači, u Kikindi bi trebalo da bude izgrađen novi vrtić, sa kapacitetom za oko 150 do 200 mališana.

Foto: R. Šegrt

Iako ovakva potreba nije nastala zbog toga što se rađa sve više dece, ocenjuje se kao pozitivna, a nametnula se zbog toga što su mladi roditelji zaposleni, a ne mogu da se oslone na "porodične servise", zato što bake i deke još nisu u penziji da bi čuvali unuke.

- Lista čekanja za upis u vrtić trenutno sadrži imena stotinak mališana - objašnjava Kristina Drljić, direktorka PU "Dragoljub Udicki". - Veoma velika potražnja je i za upis u jaslice, a to su deca od jedne do tri godine. Takvo interesovanje roditelja traje već tri godina i neprestano raste. To je lepa situacija, jer znači da se mladi roditelji sve više zapošljavaju i ostaju u gradu. Posebno nas raduje da potrebu za jaslicama imaju i u selima, u Mokrinu i Nakovu. Naša ustanova, nažalost, ne može da udovolji svim zahtevima, jer nemamo dovoljno prostora, pa prednost dajemo deci čija su oba roditelja zaposlena.

Razlike - OVE godine imamo manje dece predškolskog, a više jaslenog uzrasta. Pritom, u jaslicama može da boravi najviše 21 dete, a u predoškolskoj grupi i njih 30. U Nakovu smo formirali novu jaslenu grupu, što je pohvalno za ovo malo selo u blizini Kikinde, a najmanje dece je u selima Banatska Topola i Sajan - ukazuje Kristina Drljić.

Foto: R. Šegrt Vrtić "Plavi čuperak"

Ove godine, u kikindsku Predškolsku ustanovu upisano je oko 1.600 mališana, a najveći pritisak je za vrtiće "Miki" u Mikronaselju, "Plavi čuperak" u centru grada i za "Kolibri".

- Gužva je i u "Nevenu", u Mokrinu, gde imamo 151 dete. Tamo smo prednost pri upisu dali deci koja su na čekanju bila od prošle godine - nabraja Kristina Drljić. - Da bi uspisali što više dece, grupe poludnevnog boravka pretvarali smo u celodnevni, jer je takva potreba roditelja. Zato će vrtić "Naša radost" od septembra u potpunosti biti opredeljen za celodnevni boravak... U nekim objektima preuredili smo prostorije koje su ranije bile "višak" i iskoristili smo svaki adekvatan kutak, u svih 18 objekata, ali ni to nije dovoljno.

Foto: R. Šegrt Vrtić "Miki"