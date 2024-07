U LESKOVCU 18 ULICA BEZ STRUJE: Isključenje zbog planiranih radova na mreži

Centar Leskovca sutra će biti bez struje zbog radova na godišnjim revizijama trafostanica. Bez električne energije biće potrošači u 18 ulica u ovom gradu.

Foto I. Mitić

U periodu od osam do 13 časova struju neće imati korisnici u Bulevaru oslobođenja, brojevi 133,141,145 i od broja 156 do broja 182, Ilije Strele, brojevi jedan i tri, kao i brojevi 16 i 18 u Ulici Kralja Petra Prvog.

U istom periodu biće i potrošači u Ulici Kraljevića Marka i Cara Lazara, Stevana Sremca, od broja 13 do 16, Učitelja Josifa, od broja 46 do 60, objekti u Nemanjinoj ulici sa brojevima od 31 do 37, kao i Babičkog odreda, od broja 50 do 115.

Isključenje je najavljeno i za Masarikov trg, od broja 33 do 43, za Ulicu Slobodana Penezića, od broja jedan do 15 i Strahinjića Bana, brojevi dva, četiri i šest.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Istog dana, zbog seče rastinja i rekonstrukcije distributivne mreže, ali od osam do 12 časova, struju neće imati ni potrošači u sledećim ulicama: Čačanska, Jagodinska, Pešterska, Smederevska, Valjevska i Vršačka.