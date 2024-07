MORAVU NE MOŽE DA ZAMENI NIJEDNA ŽENA: Slavoljub Petrović (67) iz Mijatovca kod Ćuprije, veliki je zaljubljenik u reku, ribolov...(FOTO)

OD kada je Slavoljuba Petrovića (67) iz Mijatovca nadomak Ćuprije deda Milovan Nikolić doveo na Moravu na pecanje još dok je bio dečačić, on je zavoleo ovu ćudljivu reku, kraj koje živi već 52 godine.

Foto:Z.Gligorijević

Petrović je tamo po čitav dan, čak i kada visina snežnog prekrivača bude i pola metra. Leti tamo i spava, a jedino zimi noći u kući.

- Celu kućicu sam napravio od poklopaca od kontejnera i stvari koje sam našao. Radio sam u ćuprijskom "Vodovodu" i ondašnji direktor mi je dao šest-sedam poklopaca od kontejnera. Doneo sam ih kući, uzeo veliku macolu i udarao dok ih nisam ispravio. Onda sam ih zavario, dodao vrata i ostale nađene stvari, i - eto kućice. Deo tik uz obalu izbetonirao sam da bih lakše pecao i zasadio orahe. Prostor oko kuće prekrio sam tepisima koje su mu poklonili prijatelji, kako ne bi rasla trava - priča Petrović s puno žara u očima.

Ovaj zaljubljenik u Moravu, toliko voli ovu reku da kaže da nju, golubarstvo i pecanje ne može da zameni nijedna žena. Tri puta sam se ženio. Treću ženu je čak naučio i da peca, ali i dalje je sam.

- Ovde mi je duša. Kada umrem ne moraju da me sahranjuju. Samo neka me bace u moju voljenu reku. Volim je, iako je ćudljiva i opasna. Ima dosta brzaka i virova dubokih čak 15 do 16 metara, pa se dešava da se udave i veoma iskusni plivači. Jednom sam video leš kako pluta. Odmah sam pozvao sada pokojnog Žiku Bureta, koji je pravio čamce, koji je izvukao nebrojeno leševa. Nekoliko puta je plavila selo, u kućama je voda bila čitav metar, ali se posle regulacije "smirila" - kaže naš sagovornik.

Kapitalci PETROVIĆ kaže da u Velikoj Moravi ima mnogo manje ribe nego ranije, ali i manje ribolovaca, jer je dozvola devet hiljada dinara. Njome plove amuri, šarani, smuđ, somovi, beovice i plavci. Mnogi su hvatali amure kapitalce i od 22 kilograma. Ima i školjki i rakova, što znači da reka više nije prljava, niti je skoro video uginulu ribu, što je ranije bio čest slučaj. - Najveća riba koju sam upecao je amur od 14 kilograma, a moj prijatelj Nebojša Matejić ovde je upecao amura od 20 kilograma. Novinska ekipa nam je donela sreću. Tog dana sam uhvatio 14 kilograma ribe, među kojima su amur od 9 kilograma, mrena od 2 kilograma, skobalj od kilograma, a moj prijatelj Nebojša upecao je amura od 17 kilograma - ponosno veli Petrović.

Jednom se čak i on nije umalo udavio. Njegov pas ga je stigao na sredini reke i stao mu je na glavu. Jedva je uspeo da ispliva. Inače, Moravu je od obale na kojoj mu je kućica do susedne obale preplivao nekoliko puta, iako je širina oko 130 metara, a dubina 3 metra.

- Deda mi je pričao da je u blizini bila skela. Svatovi i orkestar krenuli su njom ka Ćupriji. Nažalost, skela se prevrnula i svi su se udavili. Ljudi su pričali da su godinama čuli muziku u tom delu, a neki tvrde i da su videli svatove - priča Petrović.