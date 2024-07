ZABRANA DOK TRAJU RADOVI: Klisura Ćetinje zatvorena za posetioce mesec dana

OMILjENO izletište Užičana i turista u ovom delu Srbije, klisura reke Đetinje, biće zatvorena za posetioce punih mesec dana, do 1. avgusta.

Mere treba da očuvaju vode, Foto N. Janković

Razlog su radovi na izgradnji pristupne saobraćajnice za buduću obilaznicu oko Užica.

- Počinje izgradnja pristupne saobraćajnice do budućeg visećeg mosta koji će povezivati desnu obalu Đetinje u mestu Surduk sa desnom obalom u Sinjevcu. Građevinska dozvola za ovaj put je izdata, a izvođač radova ima rok do 1. avgusta da posao završi. Zbog bezbednosti građana, fizički se zatvara deonica u klisuri od Velike brane do 15. tunela, dugačka oko 400 metara. Zabrana će biti vidna, postavlja se signalizacija, a građevinci će raditi i vikendima kako bi posao završili u ugovorenom roku – rekao je Predrag Gavović, pomoćnik gradonačelnice Užica.

To znači da se klisurom neće moći dalje od Velike brane, a pristup Staparskoj banji biće moguć iz pravca Stapara.

Lokalna samouprava apeluje na građane da ovu zabranu poštuju čime će izbeći svaki rizik.

Izvođač radova je preduzeće „VDOO Morava“ iz Čačka.