KRIVAJA NAMERNO ZAGAĐENA? Da li je reka kod Srbobrana zatrovana zbog kiše ili zbog farme svinja

To je nakon opsežne kontrole, koju je na mestima akcidenta sproveo Ekološki pokret Srbobrana (EPOS), za "Novosti" izjavio predsednik ove organizacije Dragan Kurjački.

Krivaja je zaprljana krajem maja, kao i pre dve godine, izlivanjem osoke iz taložnog polja pomenute farme svinja, a upravnik ovog tovilišta je kazao da se to, najverovatnije, dogodilo spiranjem, usled velikih kiša, iz stare nekorišćene lagune.

Predsednik opštine Radivoj Debeljački je po dojavi ekologa, odmah posle akcidenta, sa saradnicima i lokalnim komunalnim inspektorom, posetio farmu i uverio se, kako je rekao, da na njoj "postoje novi objekti u koje se odlaže većina otpadnih materija", ali je i obećao da će opštinske službe utvrditi šta se tačno desilo i to prezentovati javnosti.

U Opštinskoj upravi kažu da se i dalje radi na tom slučaju, a čelnik EPOS konstatuje da se čekanje tog zvaničnog izveštaja previše odužilo, primećujući da "ničeg neće ni biti, jer opštinska inspekcija u ovoj stvari nema nikakve nadležnosti".

Nedoumica

DOKAZNI materijal koji su ekolozi priložili je fotografija sa "Gugla", na kojoj se, kako ističe Kurjački, jasno vide cevi do probijene zemljane lagune, kao i one koje su iz tog taložnika bile pružene do Krivaje.

- Na farmi, kad smo tamo došli, nisu imali odgovor na naše pitanje zašto su te cevi naprasno uklonjene i zašto je zatrpano mesto proboja ako su problem bile obilne kiše - kaže Kurjački.