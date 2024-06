ŽENSKI SOLIDARNI FRONT: Školski pribor za osetljive kategorije

Neformalna grupa žena okupljena oko imena Ženski solidarni front (ŽSF) započela je novu akciju, pozvavši sve građane da se pridruže i još jednom pokažu humanost.

Ovoga puta akcenat je na učenicima Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Vule Antić“, za koje se prikupja kompletan školski pribor i ostala školska oprema.

Akcija prikupljanja počinje 17. juna i trajaće do 1. avgusta, a svi koji žele da doprinesu mogu kupiti nešto od školskog pribora i javiti se aktivistkinjama ŽSF-a, kako bi one to preuzele, ili se pribor može lično dostaviti skladištu.

Za sve koji nisu iz Vranja, otvorena je mogućnost da školski pribor pošalju na adresu Fronta. Plan je da 88 učenika osnovne i srednje škole budu potpuno opremljena za početak školske godine.