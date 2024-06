PODSTICAJNA SREDSTVA ZA POLJOPRIVREDU: Grad Vranje raspisao javni poziv

Grad Vranje raspisao je Javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu podsticajnih sredstava u poljoprivredi.

D. Novković

U pitanju je regres za reproduktivni materijal, veštačko osemenjavanje krava u 2024. godini na teritoriji grada Vranja.

Zahtev za dodelu podsticaja mogu da podnesu nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstva koji ispunjavaju uslove ovog Javnog poziva.

Iznos regresiranja troškova veštačkog osemenjavanja krava je 100% cene veštačkog osemenjavanja. Korisnici imaju pravo na jedan pokušaj po grlu o trošku grada uz prethodnu izdatu saglasnost i to od dana objavljivanja Javnog poziva, a najkasnije do 30.11.2024. godine ili do utroška opredeljenih finansijskih sredstava.

Sve informacije i pomoć prilikom konkurisanja po Javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i ruralni razvoj, kancelarija br. 37, Gradske uprave grada Vranja, ulica Kralja Milana br.1. Kontakt telefon 017/402-348.