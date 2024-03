U NOVOM SADU KUP VOJVODINE U UMETNIČKOM KLIZANJU: Građanske smene u večernjim terminima

KUP Vojvodine, međunarodno takmičenje u umetničkom klizanju, biće održan za vikend, 9. i 10. marta, u Ledenoj dvorani “Spensa“ uz učešće 135 takmičarki iz Rusije, Makedonije, Hrvatske, BiH i Srbije.

S.B.

U organizaciji klizačkog kluba Vojvodina i pod pokroviteljstvom javnog preduzeća „Sportski i poslovni centar Vojvodina“, u subotu od 9 do 19, a u nedelju od 9 do 15.30 časova, učesnici će se predstaviti u četiri kategorije, seniorke, juniorke, mlađe juniorke i kadetkinje.

Zbog takmičenja u umetničkom klizanju, izmenjen je raspored klizanja u građanskim smenema u Ledenoj dvorani. Građanima će dvorana biti na raspolaganju u subotu od 20 do 21.30 časova, a u nedelju, u dve smene, od 18 do 19.30 i od 20 do 21.30 časova.