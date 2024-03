"OSEĆAM DA JE OVO KRAJ MOJE PATNJE": Zahvaljujući humanim ljudima sakupljen novac za Kristijanovo lečenje (FOTO)

ZAHVALjUJUĆI humanim ljudima, sakupljen je novac za lečenje Kristijana Golubovića (27) iz Svilajnca, koji boluje od raka debelog creva i kome je hitno potreban tretman u inostranstvu.

FOTO: Privatna arhiva

Veliki deo novca sakupili su njegovi sugrađani koji su organizovali niz humanitarnih akcija. Samo je na premijernom izvođenju predstave “Neka spadnu maske” Školice glume “Pozorištance” Centra za kulturu Svilajnac prikupljeno 74. 285 dinara.

- Posle sedam godina borbe i lutanja, svetlo na kraju tunela je konačno obasjalo čitav moj put. Sada znam kuda koračam i kuda me to vodi. Naravno, niko mi ne može garantovati da će me ovo izlečiti, ali niko me ne može ni sprečiti da verujem - u medicinu i u sebe. Osećam da je ovo kraj moje patnje i početak novog poglavlja u mom životu - napisao je Golubović na svom fejsbuk profilu i zahvalio se svima koji su dali doprinos u sakupljanju novčanih sredstava i time mu omogućili da uopšte dobije svoju šansu.

Akcija prikupljanja novca zvanično je završena, a sav novac koji pretekne od imunoterapije Golubović će iskoristiti na sporedne medicinske troškove. Čeka gfa bezbroj skenera, magnetnih rezonanci i hemoterapija. Ako i nakon njegovog izlečenja nešto ostane, kaže da će proslediti nekome kome je potrebno.