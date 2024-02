GUSAK ŽUĆKO TREĆI PUT ŠAMPION: U Mokrinu održana 38 „Gusanijada“ (FOTO/VIDEO)

Danas je u Mokrinu kod Kikinde održana 38. „Gusanijada“, takmičenje u borbi guskova, jedinstvena manifestacija koja je na listi UNESK-a. Pobedio je trogodišnji gusak Žućko, vlasnika petnaestogodišnjeg Lazara Adamova.

Foto. R. Šegrt

On je u finalnom nadmetanju, koje je trajalo šest i po minuta, pobedio godinu dana starijeg guska koji se zove Crveni, a vlasništvo je studenta Miodraga Trnića (19). Tako je Žućko nadjačao Crvenog, a osnovac studenta.

Foto. R. Šegrt Lazar Adamov

Žućko je postao poseban gusak, isto kao i njegov vlasnik. On je drugi beli pernati vitez u selu koji ima sve tri šampionske titule, pobednik je najpe bio u kategoriji pionira, pa prošle godine u ligi dvogodaca, a sada je postao najjači i među seniorima. Posebno mesto obezbedio je i svom vlasniku, jer je Lazar Adamov, sa 15 godina postao najmlađi guščar šampion od postojanja „Gusanijade“.

- Sva slava pripada gusku. Da njega nije bilo, ne bi bilo ni titule. Mi imamo dobre i kvalitetne guskove. Žućko sada ima sve tri titule isto kao i gusak Milko, a kod nas je najbolji posle Acike, sa kojim se tata takmičio. Znao sam da će pobediti, iako je imao i malu krizu. Srećan sam što smo pobedili – rekao j Lazar koga je guščariti naučio deda čije ime nosi.

Foto: R. Šegrt Borba guskova

On nastavlja uspešnu lozu guščara, jer njegov otac Aleksandar ima neprikosnoveno mesto u hronologiji ovog jedinstvenog nadmetanja - je pet puta bio pobednik „Gusanijade“ i po tome je na vrhu liste šampiona.

Ovogodišnja „Gusanijada“ potvrdila da na mladima ostaje budućnost ove manifestacije, jer vlasnik vicešampionskog guska, Miodrag Trnić, ima tek 19 godina, studira bezbednost i kriminalistiku. U kategoriji dvogodaca pobednik je Grom, vlasnika devetogodišnjeg Danijela Ognjanova. Titulu je kući odneo i Živica Terzić, predsednik Udruženja guščara „Belo pere“, koje organizuje „Gusanijadu“. Njegov beli pernati vitez Vuk (odrastao u ulici Vuka Kardžića) postao je šampion u ligi mladih.

- Crveni me nije osramotio, naprotiv, pokazao je kvalitet, pa će imati tretman kao da je pobednik. Nadam se da ćemo narednih godina doći i do prvog mesta. Pre deset godina počeo sam da šetam guskove i to mi se svidelo. Od tate i strica sam više naučio i počeo sam da ih gajim – rekao je Trnić.